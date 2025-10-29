県はきょう、県内でインフルエンザが流行シーズンに入ったと発表しました。手洗いやマスクの着用など基本的な感染対策を心がけるよう呼びかけています。県によりますと、今月20日から26日までの1週間に、定点医療機関で報告されたインフルエンザの患者数が流行の目安である「1」を上回り、1.92人となりました。去年よりおよそ1か月早い流行シーズン入りです。きょう現在、県内の3つの小学校でインフルエンザが原因とみ