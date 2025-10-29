25日、大仙市のショッピングモールの近くの道路にクマ3頭が出没し、その姿を車のドライブレコーダーがとらえました。クマは車の方に向かってくる様子も見せ、映像の提供者は「とても恐怖を感じた」と話しています。25日午前1時すぎ、大仙市大曲を走っていた車のドライブレコーダーの映像です。道路上にいる3頭のクマが映っています。映像提供者は「交差点を左折したら、黒い3つの点が現れた。親グマ