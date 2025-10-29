巨人若手ナインから胴上げされること3度。ふだん、喜怒哀楽をあまり表さない桑田真澄二軍監督も、このときばかりは満面の笑みを浮かべ「内容の濃い3度の胴上げをしてもらいました。うれしかったです」と語った。もちろん、この時点では後の“解任劇”を知る由もなかったのだが……。今季の巨人二軍はイースタン・リーグで圧倒的な力を見せつけた。80勝44敗2分けで2位・西武に8ゲーム差をつけ、2年ぶり29度めの優勝を果たした