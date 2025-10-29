【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miletが10月30日20時からオフィシャルYouTubeチャンネルで『milet Music ＆ Live Video Premiere Night』をプレミア公開する。 ■厳選したMVやライブビデオを一挙配信 同プログラムでは、miletがこれまで発表したMVやライブビデオを多数セレクトし、一挙に配信。 さらに、『milet Music ＆ Live Video Premiere Night』配信終了後には、10月に大阪・東京の2ヵ所で行われたファンクラブ