現地10月28日に開催された国際親善試合で、FIFAランキング８位の日本女子代表が、同13位のノルウェー女子代表とスペインのラ・リネアで対戦。０−２で完敗を喫した。４日前のイタリア戦は１−１で引き分けたため、欧州遠征は未勝利で終わった。日本はビッグチャンスを作るも、最後までゴールを奪えず。一方、ノルウェーはシグネ・ゴープセットが28分と52分に強烈なシュートでネットを揺らした。ノルウェーサッカー協会によれ