2025年10月28日、韓国・東亜日報によると、ユネスコ世界自然遺産に登録されている済州（チェジュ）島の城山日出峰で、禁煙区域にもかかわらずたばこを吸う中国人観光客の姿が目撃され、物議を醸している。目撃者によると、28日午前7時19分ごろ、城山日出峰4番展望台で、同行者らと中国語で話をしている男性が喫煙していた。韓国語、英語、中国語（簡体字・繁体字）で書かれた禁煙の看板が設置されている場所のすぐそばでのことだっ