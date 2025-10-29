½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÎ®¹Ô¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ãÎÓ½ÕÍè¤äÀÐÄÍ¼®²Ö¤ò¤Ï¤¸¤áÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ø±éÁ°¤Þ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤ÇÁ´21¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤ë