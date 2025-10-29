飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は初日を終えた。地元SGの大舞台に臨む岩見貴史（41＝飯塚）は、初日4Rを3着で終えた。「レース前から感触が良くなくて、気持ちのコントロールも、うまくいかなかった。メンタルもエンジンもいっぱいだった」2枠と絶好のポジションながら自慢のスタート力を発揮できず「枠番に助けられた」とポツリ。3番手確保から必死に車券に絡む内容に「6日間開催で助かった」と頭をかく