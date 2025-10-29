自民、日本維新の会、公明の3党による高校授業料無償化を巡る実務者協議＝29日午後、国会自民、日本維新の会、公明の3党は29日、高校授業料無償化を巡る実務者協議を国会内で開き、詳細な制度設計について合意した。収入要件を撤廃して授業料を助成する就学支援金では、私立の通信制高校の上限額を年33万7千円とし、日本の高校に相当する外国人学校は対象外とする。合意文書には「新たに恒久的財源が必要であり、税制による対応