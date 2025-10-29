25日のアルテミスSを制したフィロステファニ（牝2＝中内田、父エピファネイア）が右前肢の屈腱炎を発症していることが29日、分かった。所有する社台レースホースが発表した。この日にエコー検査で判明。今後は30日に宮城・山元トレセンに放牧に出る予定。牧場で治療と経過観察をしながら、今後について検討される。デビューから2連勝を飾り、ソールオリエンスの半妹としても注目されていた。