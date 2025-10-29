中日の契約更改が29日始まり、ドラフト3位ルーキーの森駿太選手は20万円アップの620万円でサインした。 【写真を見る】【中日・契約更改】森駿太（18）20万円アップの620万円でサイン「自分の強みである強いスイングは心がけられたかな」 高卒1年目の森選手は今季、2軍で74試合に出場、9本塁打をマークした。中日の高卒ルーキーがウエスタン・リーグでシーズン9本塁打をマーク