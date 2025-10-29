【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）【映像】なでしこを切り裂いた「弾丸シュート」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が、強烈ミドルを叩き込まれてノルウェー代表に2失点目を献上。圧倒的なフィジカルの差を見せつけられたシーンにファンも驚愕している。なでしこは日本時間10月29日、国際親善試合でノルウェーと対戦。ボールポゼ