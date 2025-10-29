木原官房長官は２９日の記者会見で、全国でクマによる人身被害が相次いでいることを受け、３０日に関係閣僚会議の初会合を開催すると発表した。関係省庁による連絡会議を格上げする。閣僚会議では、市町村の責任で市街地での発砲を認める「緊急銃猟」の利用促進や、通学路など教育現場の安全確保に向けた対策なども検討する。木原氏は、クマ被害が「極めて深刻な状況にある」と述べた上で、「自治体の意見も丁寧に聞きながら