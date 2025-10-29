◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 阪神-ソフトバンク(29日、甲子園球場)阪神の郄橋遥人投手について中日の大野雄大投手と解説の赤星憲広さんがコメントしました。郄橋投手は2回、ソフトバンクの山川穂高選手に先制のホームランを打たれます。山川選手はこれが日本シリーズタイ記録となる3試合連続ホームラン。このバッティングについて赤星さんは、「(インコースを狙いつつ)意識がセンターにあるからしっかりセンター方向