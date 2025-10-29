ソフトバンクの山川穂高内野手（３３）が２９日、阪神との「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第４戦（甲子園）に「４番・一塁」で先発出場し、３試合連続となる本塁打を放った。完璧な一発だった。相手先発・高橋に追い込まれながらも甘く入った真っすぐを振りぬいた。センターへと弾き返した打球はそのままバックスクリーンへ。ゆっくりとダイヤモンドを一周すると、おなじみの「どすこい」パフォーマンスを披露した。山川