俳優の木村拓哉さん、倍賞千恵子さん、映画監督の山田洋次さんが、2025年10月29日、東京国際映画祭に出品されている映画「TOKYOタクシー」の舞台あいさつに登壇した。そこで、木村さんはさりげない気遣いを見せていた。「TOKYOタクシー」は「形がなかった山」「富士山よりも素晴らしい山」倍賞さんは「TOKYOタクシー」について、「一生懸命みんなで1つの山を登ったと私は思っています」「形がなかった山だったんですけれども、富士