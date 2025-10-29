漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」は29日昼、公式サイトなどを通じて、14～22日にかけて行われた2回戦（東京会場）の追加合格19組を発表した。まさかの2回戦敗退を喫していたお笑いコンビ・男性ブランコは追加合格組にも名前がなく、決勝進出経験もある実力派が2回戦で姿を消すことが確定した。 【写真】M-1決勝で披露した伝説の漫才奇想天外なネタに大爆笑 同コンビは15日に東京・雷5656会館ときわホー