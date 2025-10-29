ラップグループ「ケツメイシ」が２９日、新曲「我が者達よ」のリリックビデオをリリースと同じ３１日にＹｏｕＴｕｂｅ上でプレミア公開することを発表した。同曲は「わがままな大人達＝我が者達」に贈る、人生において何が一番「大切」で「尊い」のかを歌う新たなるメッセージソング。リリックビデオには３人のメンバー全員が出演しており、それぞれのプライベートが垣間見えるオフショットも織り交ぜた作品に仕上がっている。