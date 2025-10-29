シリーズ戦後80年。厳しい環境の中で戦後のおよそ4年間シベリアでの抑留生活を生き延び、帰国した男性がいます。男性は10年前に亡くなりましたが、その証言が、戦後80年の今年、孫やひ孫たちに届けられました。 （※孫・白根由貴さん撮影／2009年）【シベリア抑留経験胗澤文人さん（当時85）】「（上官が）兵隊に育てなければ、戦地で（相手に）対応できないわけ。だから叩かれて叩かれて」戦時中の体験を語るの