モデルの亜希（56）が29日、自身のインスタグラムを更新。元夫で元プロ野球選手の清原和博氏(58）と「しっぽり」と鍋を食べたことを報告した。亜希は「先日、清原さんとしっぽり食べた番長鍋」とつづり、唐辛子がたっぷりの真っ赤な鍋の写真を投稿。清原氏の愛称“番長”と名付けた一品に「メニューの名にツボちながら味は更にツボります」とし「ホルモンと魚肉ソーセージ入りの辛い鍋」と説明した。亜希は清原氏と2000年