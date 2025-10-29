アメリカのトランプ大統領は29日、自らの一連のアジア訪問について「アメリカに数兆ドルを持ち帰る！素晴らしい旅だ」とSNSに投稿しました。ASEAN=東南アジア諸国連合の各国や、日本、韓国と貿易などをめぐり、複数の合意を結んだ成果を誇ったもので、「非常に賢く、才能豊かで、素晴らしいリーダーたちとディール=取引している」とも書き込んでいます。そのうえで、「あすは中国の習近平国家主席だ。双方にとって素晴らしい会談に