カメラに写っていたのは名古屋の路上で起きた強盗事件の一部始終。66歳の男性に大けがをさせた疑いで、男女2人が逮捕されました。今年8月、午前3時すぎの名古屋・大須。手に棒のようなものを持った人物がしゃがみ込んだ男性に棒を振りかざして威嚇しているように見えます。そして、被害者を殴り、何かを奪うような様子も。犯人はそのまま立ち去りました。被害者の66歳の男性は頭を骨折するなどの重傷を負い、この後、自ら110番通報