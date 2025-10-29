国境地帯での軍事衝突の後、停戦に合意したアフガニスタンのタリバン暫定政権とパキスタンによる和平交渉が決裂しました。パキスタンの国防相は「我慢の限界だ」と警告していて、再び緊張が高まるおそれがあります。アフガニスタンで実権を握るイスラム主義組織タリバン暫定政権とパキスタン政府は、今月に起きた国境地帯での軍事衝突の後、即時停戦に合意。25日からトルコで停戦の維持に向けた協議を行っていました。こうしたなか