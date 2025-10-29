29日もクマの出没が相次いでいて、小学校やこども園の付近でも目撃されています。秋の行楽シーズンとなった観光地では、ある対策に乗り出しているようです。まるで忍者のように壁を伝って登るクマ。29日にクマが出没したのは、山形市の高校の敷地内でした。クマが出没したのは、生徒たちが登校する午前7時半ごろ。校内を悠々と歩いて野球部の室内練習場に侵入すると、器用にネットをよじ登っていました。その後、河川敷に移動した