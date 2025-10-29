10月28日、日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』に、劇団ひとりが出演。妻・大沢あかねを怒らせてしまった車内でのエピソードを語った。【関連】3児の父・劇団ひとり、子供の教育に感じる難しさを吐露「この芽を摘んでいいのかな…」番組では、ピンチに陥ったエピソードについて出演者らがトークを展開。この中で、普段は独り言を喋らないという劇団ひとりは、“車などの密室ではつい独り言を喋ってしまう”と切り出した。そして