福井県勝山市で、28日の夜、こども園の防犯カメラに2頭の親子グマが映っているのが確認されました。まつぶんこども園・園里香園長「柵の所からこっちのほうに威嚇、唸り声を上げて威嚇してきたので、慌てて逃げた」勝山市は、こども園の半径100メートルにある住宅およそ20軒に避難を呼びかけ、29日正午すぎ、福井県内では初の緊急銃猟でクマ2頭を駆除しました。子どもたちにけがはありませんでした。まつぶんこども園・園里香園長