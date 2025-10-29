深刻な人手不足が続く運輸業界。石川労働局によりますと、石川県内の有効求人倍率は8月時点は全体で1.52倍でした。一方、トラック運転手など「自動車運転従事者」に限ってみると、2.92倍と職を募ってもなり手が追いつかない状況が続いています。こうした中、トラック・バス・タクシーの3つの協会が初めて合同で企業説明会を開きました。状況は改善はされるのでしょうか。七尾市内で29日開かれた合同企業説明会には、県と共に主催し