28日にクマが目撃された石川県小松市の住宅近くに、29日夕方、再びクマが現れ、市などが注意を呼びかけています。小松市によりますと29日午後5ごろ、小松市那谷町の那谷町会館近くの住宅で、家の中にいた住民から「クマがカキを食べている」と警察に通報がありました。この住宅では28日も同じカキの木にクマが登っているのが目撃されています。クマは体長1メートルほどの成獣とみられ、これまでのところけが人は確認されていません