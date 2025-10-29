長崎市立中学校の通学区域について検討する審議会が開かれ、統廃合に伴う通学区域の変更などについて市の教育委員会から方針が示されました。 （長崎市教育委員会 西本 徳明 教育長） 「桜馬場・片淵・長崎の3中学校の統合、大浦中学校の梅香崎中学校への統合について保護者、地域の皆様の合意をいただくことができた」 29日の審議会では、桜馬場・片淵・長崎の3つの中学校の統合と、大浦中学の香崎中学への統合に伴