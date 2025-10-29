Ｊ１の神戸は２９日、選手が小学校を訪問するイベント「ＧＯＡＬｆｏｒＳＭＩＬＥ」を実施した。公式戦（リーグ戦、カップ戦、天皇杯）の１得点につきサッカーボール４球を神戸市内の小学校へ寄贈する取り組み。ＦＷ大迫勇也は同市の東町小学校を訪問し、児童と触れあった。６年生３クラス、１００名の児童が大きな歓声と拍手で大迫を出迎えた。ボールの贈呈や記念撮影を終えると、質問コーナーも実施。海外で活躍するため