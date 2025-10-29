◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）ソフトバンクの柳田悠岐外野手が、あわやのアクシデントに見舞われた。１点リードの３回１死一塁。阪神・高橋の１４９キロ速球が左上腕を直撃した。苦悶（くもん）の表情を浮かべ、一度は治療でベンチ裏に下がったが、すぐに走って姿を見せ、プレー続行した。チームでは、右股関節の違和感を訴えていた中村晃が、腰のヘルニアの手術を受けるため