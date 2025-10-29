「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）ソフトバンク・柳田が三回、左肘上の前腕付近に投球を受け、「あ、痛っ」と悲鳴を上げ、打席付近でもん絶した。１ボール２ストライクからの４球目、内角高めの１４９キロ直球が直撃した。トレーナーらが駆けつけ、柳田は治療を受けるためにいったんベンチ裏へ。治療後にグラウンドに現れると、軽快な駆け足で一塁へ向かい拍手を浴びた。