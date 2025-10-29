コロンビア代表MFハメス・ロドリゲスはクラブ・レオンを退団することになるようだ。28日、スペイン紙『アス』が伝えている。現在34歳のJ・ロドリゲスはかつてポルトやモナコ、バイエルンなどで活躍し、2014年夏から約6年間在籍したレアル・マドリードでは公式戦通算125試合で37ゴール42アシストをマーク。その後はエヴァートンやカタールのアル・ラーヤン、オリンピアコス、サンパウロ、ラージョ・バジェカーノを渡り歩き、今