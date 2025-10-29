「ロッテ秋季キャンプ」（２９日、都城）キャンプ初日を迎え、サブロー監督（４９）の予告通り地獄の練習量となった。この日は１０時３０分に練習開始。投内連係プレー、けん制、ノックを行い、ランチを挟んで打撃練習。全体練習は１４時に終了した。ここからの個別練習がエンドレス。打撃組はティーとマシンに分かれて１時間打ち込む。藤原、高部は１ケース１２０球入るカゴのボールを２ケース連続打ち込んだ。１５時からは