始まりは1998年のクラシック・ミニ10月31日より東京ビッグサイトにて一般公開されるジャパンモビリティショー2025のBMWグループ・ブースにおいて、『ミニ・ポール・スミス・エディション』が世界初公開された。【画像】伝統のコラボレーションが復活！世界初公開『ミニ・ポール・スミス・エディション』全88枚英国のファッションブランド『ポール・スミス』とミニは、1998年のクラシック・ミニの限定モデルの発売以来、数多くの