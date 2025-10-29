中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月29日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は29日の記者会見で、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が30日に韓国の釜山でトランプ米大統領と会談することについて、米国と共に努力し、会談が前向きな成果を上げるよう推進していくと強調した。郭氏は次のように述べた。首脳外交は中米関係において他に代えがたい戦略的指導の役割を果たしている。今回の会談で両