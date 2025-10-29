◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク―阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクの先発・大津亮介投手（26）が3回の第1打席で内野安打を放った。阪神・高橋の1ストライクからの2球目、スライダーを左打席から流し打ち。打球は遊撃・小幡のほぼ正面を突いた。万事休す、と思われたが、大津は快足で一塁を駆け抜けてセーフ。甲子園をどよめかせた。ネットでも「周東かと思った」「大津くん高校まで野手やったんや知