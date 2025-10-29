29日、タンザニア・ザンジバルで投票する男性（AP＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ東部タンザニアで29日、大統領選が実施された。欧米メディアが報じた。有力野党候補2人が立候補を認められず、サミア現大統領の勝利が確実視されている。国際人権団体は「通常の政治活動は不可能だ」と非難している。サミア氏は副大統領だった2021年、前任者の病死に伴い初の女性大統領に就任した。政治集会の禁止措置を解除するなど柔軟な姿