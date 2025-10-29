大阪府枚方市の茄子作遺跡で発見された初期須恵器の窯跡（丸で囲った部分）（大阪府文化財センター提供）大阪府枚方市は29日、市内の茄子作遺跡の発掘調査で、5世紀前半の初期須恵器の窯跡を3基発見したと発表した。市によると、倭王権直轄で初期須恵器を生産していたとされる堺市の陶邑窯跡群とほぼ同時期に使われ始めており「重要な成果」としている。見つかった窯跡のうち1基は長さ約10メートル、幅約1.8メートルが残り、保