2025年11月、ティファニーからホリデー限定「ティファニー ローズ ゴールド ギフトセット」が登場します。ブランドの象徴であるブルーボックスに包まれた特別なセットは、贈る人も贈られる人も心ときめくアイテム♡繊細な香りと上質なケアで、冬の肌と心を優しく包み込みます。大切な人へのギフトや、自分へのご褒美にもぴったりな逸品です。 ティファニーの香りで包む、特別なホ