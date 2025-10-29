政府は２９日に公表した１０月の月例経済報告で、国内景気が「緩やかに回復している」との総括判断を１５か月連続で示した。高市政権下では初の月例経済報告で、政策態度を示す記述では首相交代を踏まえ、「責任ある積極財政」の考え方の下で戦略的に財政出動するとの文言を盛り込んだ。個別項目では、倒産件数を「おおむね横ばいとなっている」から「このところ増加がみられる」に変更し、２０２３年１月以来、３３か月ぶりに