魚釣りをすることで小学生に地元の海に対する理解を深めてもらおうという校外学習が、きのう（28日）下関市で行われました。日本釣振興会が中国地方で初めて主催した「釣りを通じた環境学習」は、関門海峡に面した下関市のあるかぽーとで行われました。参加したのは養治小学校の5・6年生およそ30人で、ライフジャケットを身に着けて海に餌をまいて集めた魚を餌に似せた針で釣り上げるサビキ釣りに挑戦しました。この教室は、