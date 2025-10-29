学校の授業とは異なる、自由な空間の中での学び・・・。東京大学の機関が進めている教育プログラムに、周防大島町などの児童が参加しました。周防大島町の三蒲小の全校児童を含む34人の子どもたちがやってきたのは、県庁です。最寄りの駅から、自分たちで考えて公共交通機関を乗り継ぎ、到着しました。「LEARN」と呼ばれる教育プログラムは、東京大学の先端科学技術研究センターが全国各地で展開していて、学校の外での学び