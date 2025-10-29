磐梯熱海温泉は、福島県郡山市に位置し、五百川（ごひゃくがわ）の清流沿いに広がる歴史ある温泉地です。鎌倉時代には、奥州合戦で傷を負った武士たちがこの湯で癒されたという伝承も残っています。地名「磐梯熱海」の由来は、泉質が静岡の熱海に似ていたこと、または“熱い湯が湧く場所”を意味する「熱湯（あつゆ）」が語源とも言われています。泉質はアルカリ性単純温泉で、「美人の湯」としても多くの人に親しまれています。「