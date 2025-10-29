火事のあと、住人の女性と連絡が取れていません。 29日午前、柏崎市で住宅1棟を焼く火事がありました。焼け跡から性別のわからない1人の遺体が見つかっています。 火事があったのは、柏崎市石曽根の木造2階建ての住宅です。消防によりますと午前10時30分すぎ、近所の住民から「建物から煙が見える」と119番通報がありました。 消火活動により午前11時すぎには火の勢いは止み、2時間後に鎮火しましたが、住宅の1階から1人の