上関町への使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画に反対する周辺自治体の議員連盟などがきょう、上関町に計画の中止を求めました。（「上関原発」建設計画に反対する2市4町議会議員連盟小中進幹事長）「この地域の安心・安全そして真の発展のために上関西哲夫町長に強く申し入れを行います」申し入れをしたのは「上関原発」建設計画に反対する2市4町議会議員連盟など3つの団体です。中国電力は、ことし8月、およそ2年間実施した