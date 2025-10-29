１０月２９日に行われた安倍元総理銃撃事件の２回目の裁判。当時現場で安倍元総理の応援演説を受けていた佐藤啓官房副長官が目撃者として出廷し、安倍氏が倒れた時の状況などを証言しました。「地面に倒れる安倍氏に『総理！総理！』と声をかけた」佐藤啓氏が証言山上被告は３年前参議院選挙の応援演説に訪れていた安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われています。１０月２８日の初公判で山上被告は、「すべて事実です