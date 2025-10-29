警察と消防、ＪＲがきょう合同で訓練を行い、踏切に車が進入し列車と衝突したとの想定で対処方法などを確認しました。 【写真を見る】もし踏切に車が進入し列車と衝突したら？ 鉄道の早期復旧など目的に対応方法確認（山形） 緊急停車する列車。車掌が乗客の安全を確認します。 この訓練は迅速な救助や乗客の安全確保、そして早期の運転再開に結びつけることを目的にＪＲと警察・消防が連携して行ったものです。 訓練は毎年行