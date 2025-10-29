名古屋・大須の路上で今年8月、歩行者の男性が襲われた強盗傷害事件で、30代の男女2人が逮捕されました。逮捕されたのは、いずれも住所不定・無職の笠井洋次容疑者(33)と、交際相手の大塚佳苗容疑者(31)です。警察によりますと、2人は今年8月、中区大須1丁目の路上を歩いていた男性(66)の背後から棒のような物で頭などを数回殴り、現金3000円などが入った財布を奪った疑いが持たれています。男性は頭の骨を折るなどの重傷