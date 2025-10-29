韓国・慶尚南道の高校生がきょう、下関市の高校を訪れ、それぞれの学校でのSDGsの取り組みを発表しました。山口県と慶尚南道は、1997年から児童・生徒による交流事業を続けていて、その一環としてきょう、韓国・慶尚南道の高校生15人が下関北高校を訪れました。学校では下関北高校の生徒がダンスを披露したのち、それぞれの学校でのSDGsの取り組みについて発表しました。慶尚南道の生徒は美術の授業で学校周辺に生息している小鳥の